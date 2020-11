Black friday a scoppio ritardato, verso le prime riaperture dei negozi in Emilia-Romagna e Alto Adige (Di venerdì 27 novembre 2020) Niente Black friday in grande stile. Oggi, 27 novembre, i negozi in gran parte dell’Italia resteranno chiusi a causa delle disposizioni contro il Coronavirus previste dall’ultimo Dpcm. Ma i saldi d’incentivo ai consumi sono solo rimandati: in Emilia Romagna e in Alto Adige ci si preparano a riaprire i negozi già a partire dagli ultimi due giorni del mese. Nella prima Regione, attualmente in zona arancione, gli esercizi commerciali potranno ritornare attivi anche di domenica a partire dal 29 novembre. Nella seconda, invece, che resterà in zona rossa fino al 3 dicembre, si ripartirà lunedì 30 novembre con le aperture dei negozi e la didattica in presenza alle scuole medie. L’Emilia Romagna punta alla ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 novembre 2020) Nientein grande stile. Oggi, 27 novembre, iin gran parte dell’Italia resteranno chiusi a causa delle disposizioni contro il Coronavirus previste dall’ultimo Dpcm. Ma i saldi d’incentivo ai consumi sono solo rimandati: ine inci si preparano a riaprire igià a partire dagli ultimi due giorni del mese. Nella prima Regione, attualmente in zona arancione, gli esercizi commerciali potranno ritornare attivi anche di domenica a partire dal 29 novembre. Nella seconda, invece, che resterà in zona rossa fino al 3 dicembre, si ripartirà lunedì 30 novembre con le aperture deie la didattica in presenza alle scuole medie. L’punta alla ...

