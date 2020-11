Billie Holiday | su MYmovies il doc della regina del jazz presentato al Torino Film Festival

(Di venerdì 27 novembre 2020)alè il documentario definitivo sulla leggendariaindiscussa dele del blues. Disponibile per le prossime 48 ore sulla piattaforma, ilricostruisce la tormentata vitacantante scomparsa a soli 44 anni nel 1959, dopo anni di eccessi.: le immagini più belledelsfoglia la gallery ...

Presentato al Torino Film Festival, Billie è il documentario definitivo sulla leggendaria Billie Holiday, regina indiscussa del jazz e del blues. Disponibile per le prossime 48 ore sulla piattaforma ...L'operazione è complessa, in primo luogo perché per necessità produttive il film impone allo spettatore un parallelismo tra la Holiday e la sua prima fan e investigatrice, coi tratti di un'ossessione ...