Biathlon | Kontiolahti 2020 | Johannes Boe indiscusso favorito | grande curiosità per i giovani italiani

La Coppa del Mondo 2020-2021 di Biathlon sta finalmente per partire. Sabato 28 novembre, nella località di Kontiolahti si apriranno le danze con le due prove individuali, un immediato gustoso piatto principale che insieme alle sprint di domenica formano il programma della prima delle due settimane in Finlandia dove partirà una nuova rincorsa alla Sfera di Cristallo. Il settore maschile dovrà fare i conti con l'impatto dell'assenza del campione francese Martin Fourcade, ritiratosi a marzo. Dopo aver intrattenuto per anni con la sua classe dentro e fuori alla pista, verrà dunque a mancare la consueta battaglia con il norvegese Johannes Bø che dopo due coppe del mondo consecutive partirà dunque in questo inverno come indiscusso punto di riferimento. Il classe 1993 ha mostrato negli ultimi due anni una ...

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon Kontiolahti Biathlon, Kontiolahti 2020: le gare si svolgeranno senza pubblico Sportface.it Un positivo nella squadra azzurra di biathlon: posti in isolamento i contatti diretti

La notizia è arrivata pochi minuti fa da Kontiolahti, non si ancora se si tratta di un atleta o di un membro dello staff tecnico.

Biathlon, la Nazionale italiana è in quarantena a Kontiolahti! L’IBU ravvisa dei casi di positività nei membri del team

Brutte notizie arrivano da Kontiolahti in Finlandia dove domani prenderà il via la nuova stagione della Coppa del mondo di biathlon. Alcuni membri dello staff dell’Italia e della Polonia sono risultat ...

La notizia è arrivata pochi minuti fa da Kontiolahti, non si ancora se si tratta di un atleta o di un membro dello staff tecnico.