Biathlon, Kontiolahti 2020: Dorothea Wierer comincia la rincorsa verso una nuova pagina di storia ma le avversarie sono molteplici (Di venerdì 27 novembre 2020) Si riparte da dove tutto era terminato. Il Kontiolahti stadium (Finlandia) inaugura per la terza volta nella sua storia una nuova stagione della Coppa del mondo di Biathlon, proprio dove sette mesi fa si è concluso il travagliato inverno 2019/2020, a causa dell’imminente esplosione della pandemia che ha costretto la cancellazione anticipata dell’ultimo round in Norvegia. Su queste nevi Dorothea Wierer ha messo le mani in maniera a dir poco rocambolesca sulla seconda sfera di cristallo generale, al termine di una lunga, sfiancante battaglia con la norvegese Tiril Eckhoff durata letteralmente fino all’ultimo metro di quel celebre inseguimento. L’offseason è stata ora superata, il freddo è tornato a calare ed è dunque tempo di mettere da parte quei dolci ricordi per il ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) Si riparte da dove tutto era terminato. Ilstadium (Finlandia) inaugura per la terza volta nella suaunastagione della Coppa del mondo di, proprio dove sette mesi fa si è concluso il travagliato inverno 2019/, a causa dell’imminente esplosione della pandemia che ha costretto la cancellazione anticipata dell’ultimo round in Norvegia. Su queste neviha messo le mani in maniera a dir poco rocambolesca sulla seconda sfera di cristallo generale, al termine di una lunga, sfiancante battaglia con la norvegese Tiril Eckhoff durata letteralmente fino all’ultimo metro di quel celebre inseguimento. L’offseason è stata ora superata, il freddo è tornato a calare ed è dunque tempo di mettere da parte quei dolci ricordi per il ...

