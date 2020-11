Biathlon, Dorothea Wierer: “Sfrutterò la mia esperienza per riconfermarmi ad alto livello” (Di venerdì 27 novembre 2020) Dove eravamo rimasti? Si riprende da dove tutto era terminato. Il Kontiolahti stadium (Finlandia) sarà teatro per la terza volta nella sua storia di una nuova stagione della Coppa del mondo di Biathlon, proprio dove sette mesi fa si è concluso il travagliato inverno 2019/2020, a causa dell’imminente esplosione della pandemia che ha costretto la cancellazione anticipata dell’ultimo round in Norvegia e sta condizionando purtroppo anche quest’annata. Su queste nevi Dorothea Wierer ha conquistato la seconda Sfera di Cristallo generale, al termine di una lunga, sfiancante battaglia contro la norvegese Tiril Eckhoff durata letteralmente fino all’ultimo metro di quel celebre inseguimento. Non vi poteva essere occasione migliore per tornare sugli sci stretti e con fucile sulle spalle. Il primo round sarà quindi un doppio weekend in Finlandia, ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) Dove eravamo rimasti? Si riprende da dove tutto era terminato. Il Kontiolahti stadium (Finlandia) sarà teatro per la terza volta nella sua storia di una nuova stagione della Coppa del mondo di, proprio dove sette mesi fa si è concluso il travagliato inverno 2019/2020, a causa dell’imminente esplosione della pandemia che ha costretto la cancellazione anticipata dell’ultimo round in Norvegia e sta condizionando purtroppo anche quest’annata. Su queste neviha conquistato la seconda Sfera di Cristallo generale, al termine di una lunga, sfiancante battaglia contro la norvegese Tiril Eckhoff durata letteralmente fino all’ultimo metro di quel celebre inseguimento. Non vi poteva essere occasione migliore per tornare sugli sci stretti e con fucile sulle spalle. Il primo round sarà quindi un doppio weekend in Finlandia, ...

