Bianchi racconta Maradona. «Il mio Diego? Il contrario di quel che si dice di lui. Con il calcio ha regalato felicità» (Di venerdì 27 novembre 2020) «Questa volta non gli è riuscito l’ultimo dribbling…». Ottavio Bianchi è sobrio, essenziale. Non si farà mai travolgere dalla retorica del momento, lui che con Diego Maradona ha vinto lo scudetto a Napoli parla per metafore del grande campione che … Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 27 novembre 2020) «Questa volta non gli è riuscito l’ultimo dribbling…». Ottavioè sobrio, essenziale. Non si farà mai travolgere dalla retorica del momento, lui che conha vinto lo scudetto a Napoli parla per metafore del grande campione che …

ex_smiles : RT @axxocean: TOMMASO CHE RACCONTA CHE SI COMPRA LE PILE DI PIATTI BIANCHI DELL'IKEA E QUANDO HA I SUOI MOMENTI LI LANCIA CONTRO IL MURO A… - BaldiniCastoldi : RT @LS108: #OttavioBianchi lo racconta nel suo “Sopra il vulcano” @BaldiniCastoldi e lo ripete ora: “Tentavo di convincerlo a non correre c… - LS108 : #OttavioBianchi lo racconta nel suo “Sopra il vulcano” @BaldiniCastoldi e lo ripete ora: “Tentavo di convincerlo a… - BaldoliniS : RT @BaldiniCastoldi: Ottavio Bianchi: 'Maradona mi disse: 'Voglio vivere al massimo'. Capii che non potevo farci niente' Il mister del pr… - BaldiniCastoldi : Ottavio Bianchi: 'Maradona mi disse: 'Voglio vivere al massimo'. Capii che non potevo farci niente' Il mister del… -