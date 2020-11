Beutiful anticipazioni puntate americane | Thomas muore e l’assassino viene scoperto

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 27 novembre 2020) Nelledella soap Beautifulè stato spinto in una vasca di acido fluoridrico e da quel momento si sono perse le trace dell’uomo. La protagonista di questo tragico evento è stata Hope Logan che, certa di aver commesso un omicidio, troverà conforto e consolazione in Brooke. Allo stesso tempo, per, l’assenza didesterà non pochi sospetti e grande preoccupazione in Ridge e Steffy. Nonostante la preoccupazione per il comportamento di, anche il suo piccolo Douglas si chiederà che fine abbia fatto.di Beautiful: Hope rassicura Douglas Hope, nonostante abbia spintonell’acido, cercherà in tutti i modi di dare conforto a Douglas, sempre più preoccupato dalla scomparsa di suo padre. La Logan ...