Bernaudo | “I dipendenti pubblici boicottino lo sciopero del 9 dicembre”

(Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA – Nell'ambito della diretta Facebook settimanale di Liberisti Italiani 'L'ora d'aria', il movimento guidato da Andrea Bernaudo ha rivolto un appello ai dipendenti pubblici. Liberisti Italiani li ha invitati a "boicottare lo sciopero proclamato da Cgil, Cisl e Uil per il 9 dicembre. I sindacati italiani con questo sciopero degli statali, previsto il 9 dicembre e nel mezzo di una pandemia, per 20 euro di aumento dei salari, si sono rivelati ancora una volta scollati dalla realtà. Sono loro i veri estremisti, non noi liberisti! sono sicuro che la gran parte dei dipendenti pubblici consapevoli e onesti intellettualmente – che hanno figli, parenti e amici che lavorano nel privato, capiranno bene l'assurdità di questo sciopero. Riteniamo questa una vera e propria provocazione, che getta solo benzina sul fuoco, portata avanti da un sindacato ormai lontano anni luce dall'economia reale e dai problemi del Paese". Così in una nota il presidente di Liberisti italiani, Andrea Bernaudo.