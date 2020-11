Benevento Juventus probabili formazioni, torna la coppia Bonucci-De Ligt (Di venerdì 27 novembre 2020) Benevento Juventus probabili formazioni – torna la Serie A. Dopo i 3 giorni di coppa, riparte il campionato con la Juventus che va a caccia del Milan capolista. La testa della classifica passa soprattutto da parte come quella di domani, Benevento Juventus. Infatti domani alle 18 Pirlo sfida Inzaghi a Benevento. Pirlo rinuncia a CR7, non convocato. Da ritrovare invece Dybala che domani partirà dal primo minuto. Benevento Juventus probabili formazioni, chi gioca Pirlo potrebbe recupera Bonucci che potrebbe affiancare De Ligt nel cuore della difesa, mentre Demiral e Chiellini sono invece sicuramente out: Alex Sandro e Danilo giostreranno ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 27 novembre 2020)la Serie A. Dopo i 3 giorni di coppa, riparte il campionato con lache va a caccia del Milan capolista. La testa della classifica passa soprattutto da parte come quella di domani,. Infatti domani alle 18 Pirlo sfida Inzaghi a. Pirlo rinuncia a CR7, non convocato. Da ritrovare invece Dybala che domani partirà dal primo minuto., chi gioca Pirlo potrebbe recuperache potrebbe affiancare Denel cuore della difesa, mentre Demiral e Chiellini sono invece sicuramente out: Alex Sandro e Danilo giostreranno ...

juventusfc : Bianconeri di nuovo al lavoro Sabato alle 18.00 c'è #BeneventoJuve News allenamento ? - SkySport : ULTIM'ORA Juventus, Cristiano Ronaldo non verrà convocato Il portoghese a riposo contro il Benevento #SkySport… - SkySport : Juventus, Cristiano Ronaldo non parte per Benevento: torna Bonucci - bisnisjuraganID : Benevento vs Juventus, Cristiano Ronaldo Diparkir Pirlo? - PecintaSerieA : Benevento vs Juventus, Cristiano Ronaldo Diparkir Pirlo? -