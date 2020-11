Benevento-Juventus, Cristiano Ronaldo out: il motivo (Di venerdì 27 novembre 2020) Cristiano Ronaldo salterà la gara contro il Benevento. Al posto del portoghese probabilmente Paulo Dybala. Cristiano Ronaldo non è stato convocato da mister Andrea Pirlo per la trasferta a Benevento. Il penta pallone d’oro non è infortunato, ma il tecnico bianconero ha deciso di dispensarlo da questa transferta in modo tale da farlo rifiatare. La L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 27 novembre 2020)salterà la gara contro il. Al posto del portoghese probabilmente Paulo Dybala.non è stato convocato da mister Andrea Pirlo per la trasferta a. Il penta pallone d’oro non è infortunato, ma il tecnico bianconero ha deciso di dispensarlo da questa transferta in modo tale da farlo rifiatare. La L'articolo proviene da Inews.it.

juventusfc : Bianconeri di nuovo al lavoro Sabato alle 18.00 c'è #BeneventoJuve News allenamento ? - SkySport : ULTIM'ORA Juventus, Cristiano Ronaldo non verrà convocato Il portoghese a riposo contro il Benevento #SkySport… - SkySport : Juventus, Cristiano Ronaldo non parte per Benevento: torna Bonucci - Giusepp87907736 : Secondo me è inutile polemizzare sulla mancata convocazione di #Ronaldo, perché la #Juventus ha una rosa fatta di c… - Italia_Notizie : Juventus, Ronaldo salta la sfida col Benevento. Pausa rigenerante per il match contro la Dinamo Kiev -