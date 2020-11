Benevento-Juventus, Cristiano Ronaldo non convocato: c’è Bonucci (Di venerdì 27 novembre 2020) Vigilia di campionato per la Juventus, che domani nel tardo pomeriggio affronterà il Benevento in una sfida molto importante per il prosieguo della stagione. La formazione bianconera titolare è destinata a rimanere un’incognita almeno fino al fischio d’inizio, in quanto Andrea Pirlo non sarebbe intenzionato a svelare troppo le carte. Tuttavia, dalla Continassa filtrerebbero alcune indiscrezioni relative alla lista dei convocati che il Maestro dovrebbe diramare nel corso delle prossime ore. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Mourinho lo scarica: Juventus pronta ad accoglierlo LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Dybala è un'incognita: cessione a gennaio? Leonardo Bonucci, difensore della JuventusBenevento-Juventus, CR7 a riposo: scelta concordata Stando ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Vigilia di campionato per la, che domani nel tardo pomeriggio affronterà ilin una sfida molto importante per il prosieguo della stagione. La formazione bianconera titolare è destinata a rimanere un’incognita almeno fino al fischio d’inizio, in quanto Andrea Pirlo non sarebbe intenzionato a svelare troppo le carte. Tuttavia, dalla Continassa filtrerebbero alcune indiscrezioni relative alla lista dei convocati che il Maestro dovrebbe diramare nel corso delle prossime ore. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Mourinho lo scarica:pronta ad accoglierlo LEGGI ANCHE: Calciomercato, Dybala è un'incognita: cessione a gennaio? Leonardo, difensore della, CR7 a riposo: scelta concordata Stando ...

juventusfc : Bianconeri di nuovo al lavoro Sabato alle 18.00 c'è #BeneventoJuve News allenamento ? - SkySport : ULTIM'ORA Juventus, Cristiano Ronaldo non verrà convocato Il portoghese a riposo contro il Benevento #SkySport… - SkySport : Juventus, Cristiano Ronaldo non parte per Benevento: torna Bonucci - RudyGaletti : #Juventus, Cristiano #Ronaldo non convocato: salterà il #Benevento - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Juventus, Ronaldo non convocato per Benevento. Pirlo recupera Bonucci -