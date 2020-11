Benevento | Inzaghi | «Faremo bene con la Juventus Cristiano Ronaldo? C’è Dybala»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 27 novembre 2020) Filippo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro laFilippo, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro la. FORMAZIONE – «È merito dei calciatori, chi è subentrato a Firenze è stato bravissimo e si è allenato nel migliore dei modi. Moncini purtroppo non sta benissimo e questo rappresenta un elemento di valutazione. Avete visto tutti che Maggio è assolutamente in forma e pronto a dare un grosso contributo, anche chi parte dalla panchina fa la differenza ed è la mentalità che ci ha contraddistinto per tutta la passata stagione. A me interessa l’atteggiamento, anche contro Roma, Napoli e Fiorentina ho ...