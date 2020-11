Belle Storie: Babaco Market,la Pmi che combatte lo spreco alimentare (Di venerdì 27 novembre 2020) 'Da maggio a ora abbiamo salvato più di 10 tonnellate di cibo', racconta a Tgcom24 il Ceo e Founder di Babaco Market, Francesco Giberti . Valori diffusi tramite i social network. ' Facebook è una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 27 novembre 2020) 'Da maggio a ora abbiamo salvato più di 10 tonnellate di cibo', racconta a Tgcom24 il Ceo e Founder di, Francesco Giberti . Valori diffusi tramite i social network. ' Facebook è una ...

Belle Storie: Babaco Market,la Pmi che combatte lo spreco alimentare

Recuperare 10 tonnellate di frutta e verdura in pochi mesi non è un compito facile, ma il team di Babaco Market è riuscito nell’impresa. Il loro obiettivo? Combattere gli sprechi alimentari. La Pmi, n ...

