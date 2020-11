Beautiful | anticipazioni 28 novembre | Katie sviene | Bill sconvolto

(Di venerdì 27 novembre 2020) Sabato 28torna su canale 5 con un nuovo ed imperdibile episodio. Al centro della tramaLogan, la quale avrà un collasso proprio davanti aSpencer. Il magnate saràe cercherà immediatamente aiuto. Perle cose non si metteranno affatto bene, mentre a casa di Wyatt, Sally starà per ricevere una sorprendente proposta di matrimonio. Intanto tra Brooke e Ridge sembrerà essere tornato il sereno. Ma vediamo nel dettaglio cosà vedremo in Tv nel pomeriggio di sabato., trama 28sotto gli occhi diNelle scorse puntate diaveva cominciato ad accusare dei malesseri, che però la ...

Ancora colpi di scena a Beautiful , nella puntata in onda venerdì 27 novembre su Canale5 come sempre dalle 13,45. Wyatt non ...Leggiamo insieme le anticipazioni di Beautiful del giorno 27 Novembre, la soap opera statunitense in onda su Canale 5 in prima tv alle 13:40 dal Lunedì al ...