Beach volley: Mondiali U19 (Di venerdì 27 novembre 2020) Losanna, Svizzera. Dopo una lunga e attenta valutazione della pandemia globale di Covid-19 la FIVB ha deciso di rinviare i Campionati Mondiali di Beach U19 che si terranno in Thailandia. Mondiali U19: secondo rinvio Già qualche mese fa, la FIVB insieme ad Asian volleyball Association e Thailand volleyball Association, aveva deciso di posticipare i Mondiali U19 al 24-28 marzo 2021. Le ulteriori strette e l’andamento dei casi hanno portato la Federazione ad una nuova scelta: posticipare ulteriormente, pensando a come data il 15-18 settembre 2021.Tutti gli atleti che parteciperanno alla competizione devono essere nati dal primo gennaio 2002 in poi; il limite di età quindi è lo stesso anche in seguito al posticipo. FIVB La FIVB sta procedendo per il calendario 2020-2021 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 27 novembre 2020) Losanna, Svizzera. Dopo una lunga e attenta valutazione della pandemia globale di Covid-19 la FIVB ha deciso di rinviare i CampionatidiU19 che si terranno in Thailandia.U19: secondo rinvio Già qualche mese fa, la FIVB insieme ad Asianball Association e Thailandball Association, aveva deciso di posticipare iU19 al 24-28 marzo 2021. Le ulteriori strette e l’andamento dei casi hanno portato la Federazione ad una nuova scelta: posticipare ulteriormente, pensando a come data il 15-18 settembre 2021.Tutti gli atleti che parteciperanno alla competizione devono essere nati dal primo gennaio 2002 in poi; il limite di età quindi è lo stesso anche in seguito al posticipo. FIVB La FIVB sta procedendo per il calendario 2020-2021 ...

niallpiizza_ : stanotte ho sognato io, taylor swift e la mia ex prof di italiano che giocavamo a beach volley ma che problemi ho - senkanokoi : telecronaca menziona il beach volley e dice we should all learn from it e io qua così ???????? - CSInazionale : Nel comunicato ufficiale n.6 del 17 novembre 2020: Eventi sportivi riconosciuti di interesse nazionale dal CONI ?… - OA_Sport : Beach volley, Paolo Nicolai: “Sono certo che le Olimpiadi si faranno. Non è stato difficile accettare il rinvio” - zazoomblog : Beach volley Paolo Nicolai: “Sono certo che le Olimpiadi si faranno. Non è stato difficile accettare il rinvio” -… -

Ultime Notizie dalla rete : Beach volley Valentina Gottardi approda al Club Italia di Beach Volley Volleyball.it Beach volley: Mondiali U19

Dopo una lunga e attenta valutazione della pandemia globale di Covid-19 la FIVB ha deciso di rinviare i Campionati Mondiali di beach U19 che si terranno in Thailandia. Mondiali U19: secondo rinvio Già ...

Valentina Gottardi beacher azzurra: un anno a Formia con il Club Italia

Si allarga la colonia modenese griffata Scuola di Pallavolo Anderlini all’interno del Club Italia di beach volley. Dopo il campionato italiano disputato a fine estate sotto l’occhio attento dello staf ...

Dopo una lunga e attenta valutazione della pandemia globale di Covid-19 la FIVB ha deciso di rinviare i Campionati Mondiali di beach U19 che si terranno in Thailandia. Mondiali U19: secondo rinvio Già ...Si allarga la colonia modenese griffata Scuola di Pallavolo Anderlini all’interno del Club Italia di beach volley. Dopo il campionato italiano disputato a fine estate sotto l’occhio attento dello staf ...