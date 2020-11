Bassetti attacca Capua: «Una veterinaria che crea confusione se parla di vaccini» (Di venerdì 27 novembre 2020) Interviene anche Matteo Bassetti nel dibattito sui vaccini e sulla loro efficacia contro il Coronavirus. In un intervento durante L’aria che tira, il direttore del reparto di Malattie infettive al San Martino di Genova ha attaccato Ilaria Capua, direttrice dello One Health Center dell’Università della Florida: «L’altra sera c’era una veterinaria che parlava di vaccini. Così si crea confusione». Capua era intervenuta sul tema a DiMartedì, trasmissione a cui ha partecipato anche Bassetti. «Io non voglio attaccare nessuno, ma io non so cosa succede ai polli perché non faccio il veterinario». «Nella trasmissione dell’altra sera abbiamo sovvertito l’ordine della meritocrazia», ha detto ... Leggi su open.online (Di venerdì 27 novembre 2020) Interviene anche Matteonel dibattito suie sulla loro efficacia contro il Coronavirus. In un intervento durante L’aria che tira, il direttore del reparto di Malattie infettive al San Martino di Genova hato Ilaria, direttrice dello One Health Center dell’Università della Florida: «L’altra sera c’era unacheva di. Così si».era intervenuta sul tema a DiMartedì, trasmissione a cui ha partecipato anche. «Io non vogliore nessuno, ma io non so cosa succede ai polli perché non faccio il veterinario». «Nella trasmissione dell’altra sera abbiamo sovvertito l’ordine della meritocrazia», ha detto ...

