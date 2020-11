Basket | Gabriel Deck potrebbe lasciare il Real Madrid per sbarcare in NBA

(Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo Facundo Campazzo, che si è di recente trasferito ai Denver Nuggets, il, stante quanto riporta Marca,perdere anche. L’esterno argentino classe 1995 è in scadenza di contratto con i Blancos e sembrerebbe intenzionato a pagare la sua clausola NBA escape per volare dall’altra parte dell’oceano già nel corso della prossima settimana. Sembra, infatti, che sulle tracce del giocatore sudamericano ci siano diverse franchigie della lega più importante al mondo., esterno versatile che può ricoprire sia la posizione di ala piccola che quella di ala forte, è arrivato alnel 2018. Con la maglia del sodalizio della capitale spagnola ha vinto un’edizione della Liga ACB, nel 2019, la Copa del Rey 2020 e tre ...

