Banca Ifis, acquisito 70,8% di Farbanca per 32,5 milioni di euro (Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – Banca Ifis ha completato l’acquisizione del 70,77% del capitale di FarBanca detenuto da Banca Popolare di Vicenza, tuttora in liquidazione coatta amminisrativa, mentre il restante 29,23% è tuttora detenuto da circa 450 piccoli azionisti, prevalentemente farmacisti. In base ai termini dell’accordo, che era stato annunciato a giugno, Banca Ifis ha corrisposto alla Banca Popolare di Vicenza 32,52 milioni di euro. Il perfezionamento dell’acquisizione fa seguito al rilascio del provvedimento autorizzativo da parte della Banca Centrale europea a Banca Ifis dell’11 novembre. “Grazie a questa importante operazione gestita e conclusa in un periodo complesso come ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) –ha completato l’acquisizione del 70,77% del capitale di Fardetenuto daPopolare di Vicenza, tuttora in liquidazione coatta amminisrativa, mentre il restante 29,23% è tuttora detenuto da circa 450 piccoli azionisti, prevalentemente farmacisti. In base ai termini dell’accordo, che era stato annunciato a giugno,ha corrisposto allaPopolare di Vicenza 32,52di. Il perfezionamento dell’acquisizione fa seguito al rilascio del provvedimento autorizzativo da parte dellaCentralepea adell’11 novembre. “Grazie a questa importante operazione gestita e conclusa in un periodo complesso come ...

BancaIfis : Oggi Banca Ifis ha perfezionato l’acquisizione del 70,77% del capitale di Farbanca S.p.A. Nasce così il primo opera… - PLTV_it : Banca Ifis abbandona progetto con IBL Banca nella Cessione del V - FilippoAstone : Riportare in bonis gli #utp è il primo passo verso la #ripresa economica. Perché, con l’ondata di #Npe che si sta a… - MilanoFinanza : Banca Ifis non è più buy per Akros dopo lo stop dei negoziazioni con IBL Banca - finance_commu : Banca Ifis, trattative interrotte con IBL Banca per partnership nella cessione del quinto - -

Ultime Notizie dalla rete : Banca Ifis Banca Ifis, acquisito 70,8% di Farbanca per 32,5 milioni di euro Il Messaggero Farbanca entra a far parte del Gruppo Banca Ifis

Questo pomeriggio è stato perfezionato il closing per l'acquisizione del 70,77% del capitale della società detenuta da Banca Popolare di Vicenza in LCA mentre il restante 29,23% è tuttora rappresentat ...

Banca Ifis, acquisito 70,8% di Farbanca per 32,5 milioni di euro

Banca Ifis ha completato l’acquisizione del 70,77% del capitale di Farbanca detenuto da Banca Popolare di Vicenza, tuttora in liquidazione ...

Questo pomeriggio è stato perfezionato il closing per l'acquisizione del 70,77% del capitale della società detenuta da Banca Popolare di Vicenza in LCA mentre il restante 29,23% è tuttora rappresentat ...Banca Ifis ha completato l’acquisizione del 70,77% del capitale di Farbanca detenuto da Banca Popolare di Vicenza, tuttora in liquidazione ...