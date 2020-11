Bake Off 2020 del 27 novembre: eliminata Maria (video e gallery) (Di venerdì 27 novembre 2020) La semifinale di Bake Off Italia 2020 di stasera, 27 novembre, ha visto l’eliminazione di Maria di Napoli. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, quest’oggi con la partecipazione di Csaba dalla Zorza e i video registrati di Clelia d’Onofrio. Guida del programma è stata ancora una volta Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). La puntata è stata dedicata ai “dolci in equilibrio“. Nella prima manche, i 4 concorrenti rimasti hanno dovuto preparare una personale versione della Torta sbilenca, una torta a più piani che, come da nome, deve dare l’effetto di una “caduta” stile torre di Pisa. Scelte estetiche molto diverse da parte dei concorrenti. A guadagnarsi il primo Golden Ticket per la finale è stato, a sorpresa, Philippe. Nella seconda ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 27 novembre 2020) La semifinale diOff Italiadi stasera, 27, ha visto l’eliminazione didi Napoli. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara, quest’oggi con la partecipazione di Csaba dalla Zorza e iregistrati di Clelia d’Onofrio. Guida del programma è stata ancora una volta Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB). La puntata è stata dedicata ai “dolci in equilibrio“. Nella prima manche, i 4 concorrenti rimasti hanno dovuto preparare una personale versione della Torta sbilenca, una torta a più piani che, come da nome, deve dare l’effetto di una “caduta” stile torre di Pisa. Scelte estetiche molto diverse da parte dei concorrenti. A guadagnarsi il primo Golden Ticket per la finale è stato, a sorpresa, Philippe. Nella seconda ...

