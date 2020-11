Autogrill | sottoscritto finanziamento di 300 milioni con garanzia SACE

(Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) –haoggi unper cassa a medio-lungo termine di natura non rotativa (term loan) di 300di euro 300, della durata di 5 anni. La multinazionale dei sistemi di ristorazione ha concordato ilcon un pool di banche: UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banco BPM, Banca Nazionale del Lavoro, Crédit Agricole, Mediobanca e Unione di Banche Italiane. Ilè assistito dalladirientrante nelle possibilità previste dal Decreto Liquidità e servirà per finanziare, direttamente o indirettamente tramite le proprie controllate, i costi del personale, gli investimenti, il capitale circolante e/o il pagamento dicanoni di locazione per stabilimenti produttivi e ...

