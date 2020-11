Austria, gli abitanti di Fucking sono stanchi di essere derisi: da gennaio cambieranno nome al paese (Di venerdì 27 novembre 2020) I Fuckingers, gli abitanti del piccolo paese Austriaco di Fucking hanno deciso di cambiare nome. stanchi che i loro cartelli siano “vandalizzati” e “ridicolizzati” sui social media, hanno deciso che dall’anno prossimo aggiungeranno una doppia “g” al nome e la cittadina sarà ufficialmente chiamata Fugging. L’attuale Fucking, che suscita da sempre grande ilarità, secondo alcuni esperti risalirebbe al VI secolo, mentre il villaggio fu abitato per la prima volta nel 1070. L’ufficialità del cambio di nome è arrivata con la pubblicazione dei verbali di una riunione del consiglio comunale di Fucking, pubblicati il 26 novembre e diffusi dal Guardian, in cui vi è scritto che il paese di circa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Iers, glidel piccoloco dihanno deciso di cambiareche i loro cartelli siano “vandalizzati” e “ridicolizzati” sui social media, hanno deciso che dall’anno prossimo aggiungeranno una doppia “g” ale la cittadina sarà ufficialmente chiamata Fugging. L’attuale, che suscita da sempre grande ilarità, secondo alcuni esperti risalirebbe al VI secolo, mentre il villaggio fu abitato per la prima volta nel 1070. L’ufficialità del cambio diè arrivata con la pubblicazione dei verbali di una riunione del consiglio comunale di, pubblicati il 26 novembre e diffusi dal Guardian, in cui vi è scritto che ildi circa ...

TommasoCanetta : Svizzera ok, Austria quasi, tutti gli altri no davvero (specie Francia e Germania) - mrg1968 : Coronavirus e sci, la lezione di #Ischgl, l’Ibiza delle Alpi dove si sono contagiati in migliaia- #Austria non impa… - Haskala4 : RT @ProgDreyfus: ??Attacco antisemita in Austria: Un rabbino è stato aggredito con un coltello a Vienna da una donna che gli ha strappato la… - ilsussidiario : RT @ilsussidiario: #Austria e #Svizzera vogliono aprire gli impianti da #sci. Ma #Vienna dimentica Ischgl, “Ibiza delle nevi”: a marzo da q… - Ultron65 : RT @agenzia_nova: #Austria Il cancelliere #Kurz si oppone alla proposta condivisa da Italia e Germania di chiudere gli impianti sciistici… -