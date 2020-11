ATP Awards | premio sportività senza Federer | chi vincerà?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 27 novembre 2020) É quel momento dell’anno che sportivi e tifosi aspettano con impazienza, dato che la stagione tennistica volge al termine e ciò che rimane è ripercorrere i momenti salienti e inquadrare i protagonisti che maggiormente si sono distinti. Il riconoscimento ufficiale arriva con gli ATP, premi che annualmente vengono assegnati ai tennisti per diverse motivazioni. Per la prima volta dal 2002, Rogernon è tra i nominati per lo Stefan Edberg Sportmanship Award,che ha vinto per 13 volte. Dal 2004 al 2019, solo Rafael Nadal in tre occasioni ha dato il cambio allo svizzero nella vittoria di questa categoria dei premi ATP. Premi ATP: dal numero 1 al più votato dai fanper il numero 1: Il“ATP Tour N.1? di quest’anno, assegnato a chi raggiunge la vetta del ranking ATP, è ...