Atletico Madrid-Bayern Monaco: probabili formazioni e dove vederla in TV

Martedì 01 dicembre si giocherà la quinta giornata della Champions League. Nel girone A si sfideranno Lokomotiv Mosca-Salisburgo e Atletico Madrid-Bayern Monaco. l'Atletico Madrid ha pareggiato in casa 0-0 contro la Lokomotiv Mosca, il risultato sarebbe potuto essere diverso se il Var non avesse annullato il gol di Koke, lo spagnolo era in fuorigioco. il risultato non ha reso tranquillo Simeone, i colchoneros sono si al secondo posto, ma a 5 punti, con i russi che gli stanno con il fiato sul collo distanti di sole due lunghezze. l'Atletico Madrid per non dipendere dai risultati degli altri dovrà vincere questa sfida e anche la prossima. il Bayern Monaco è primo a 12 punti, questo potrebbe dare la possibilità ai ...

