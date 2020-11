Atalanta-Verona, Gasperini: 'Che sera col Liverpool, Ilicic recuperato' (Di venerdì 27 novembre 2020) "Per noi è stata una serata magica. Vincere su quel campo è stato indubbiamente una grande soddisfazione. Un'iniezione di fiducia e di energia". Parte dall' impresa di Anfield Road , Gian Piero ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 27 novembre 2020) "Per noi è stata unata magica. Vincere su quel campo è stato indubbiamente una grande soddisfazione. Un'iniezione di fiducia e di energia". Parte dall' impresa di Anfield Road , Gian Piero ...

Le condizioni degli infortunati e non solo. Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa verso la gara di domani contro il Verona: L’ATTACCO DI LIVERPOOL – ...

Gasperini dal Liverpool al Verona: “Serata magica che ci dà fiducia, ma Juric non ti fa giocare bene”

GASPERINI, DA ANFIELD AL VERONA. “Ad Anfield è stata una serata magica per come abbiamo vinto: una soddisfazione e un’iniezione di energia e di fiducia. Abbiamo ritrovato le nostre linee di gioco migl ...

Le condizioni degli infortunati e non solo. Così Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa verso la gara di domani contro il Verona: L'ATTACCO DI LIVERPOOL – ...