Atalanta | Percassi | “Vittoria di Liverpool dedicata a chi ha sofferto Ilicic è tornato il campione che conoscevamo”

Ha avuto modo di riflettere su quanto ottenuto dalla sua squadra. Adesso Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, si gode il successo contro il Liverpool realizzato nelle scorse ore nel match di Champions League. Un secco 2-0 che, parola del patron, ha fatto godere tutto il popolo bergamasco.Percassi: "Vittoria dedicata a chi ha sofferto"caption id="attachment 1056541" align="alignnone" width="726" Atalanta Gosens (getty images)/caption"Un vero trionfo, anche se piange il cuore non aver potuto far festa", ha detto Percassi nell'intervista al Corriere dei Bergamo. "Diciamolo chiaramente, il popolo atalantino ha toccato il massimo della goduria (ride, ndr), peccato davvero non aver potuto condividere questa felicità con loro".

