Atac | da domenica chiude per lavori fermata Metro B Policlinico

Roma – La stazione Policlinico della Metro B rimarra' chiusa a partire da domenica prossima, 29 novembre, per consentire l'avvio dei lavori che condurranno alla sostituzione integrale degli impianti di traslazione, scale mobili e ascensori, arrivati a fine vita tecnica dopo 30 anni di utilizzo. Cosi' in un comunicato Atac. Il rinnovo degli impianti, che ha gia' reso necessaria la chiusura della stazione Castro Pretorio sulla stessa linea, si inquadra in un piano di sostituzione integrale dei sistemi di traslazione delle stazioni Metro B della tratta Castro Pretorio-Rebibbia aperte nel 1990. I lavori sono gia' in corso. Complessivamente saranno sostituiti 48 impianti, fra scale mobili, ascensori e tappeti mobili distribuiti in dieci stazioni della linea B della ...

