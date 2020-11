Ascolti tv, dai auditel del 26 novembre, vince Rita Levi Montalcini con una straordinaria Elena Sofia Ricci (Di venerdì 27 novembre 2020) La storia di Rita Levi Montalcini con la bravissima Elena Sofia Ricci sbaraglia la concorrenza su Rai1, ma da rimarcare come continua il feeling del pubblico con Harry Potter che in questa pandemia continua a premiare i film del mago ideato dalla J. K. Rowling. Ascolti tv, prime time Con 5.464.000 telespettatori e il 21,94% di share la fiction Rita Levi Montalcini con Elena Sofia Ricci nei panni della scienziata premio Nobel, in prima visione su Rai1 e si aggiudica la prima serata del 26 novembre. Il secondo classificato, il film Harry Potter e il prigioniero di Azkaban trasmesso da Canale 5, ha ottenuto meno della metà dei telespettatori: 2.522.000 ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 27 novembre 2020) La storia dicon la bravissimasbaraglia la concorrenza su Rai1, ma da rimarcare come continua il feeling del pubblico con Harry Potter che in questa pandemia continua a premiare i film del mago ideato dalla J. K. Rowling.tv, prime time Con 5.464.000 telespettatori e il 21,94% di share la fictionconnei panni della scienziata premio Nobel, in prima visione su Rai1 e si aggiudica la prima serata del 26. Il secondo classificato, il film Harry Potter e il prigioniero di Azkaban trasmesso da Canale 5, ha ottenuto meno della metà dei telespettatori: 2.522.000 ...

