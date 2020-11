Arsenio Lupin italiano | viene sorpreso a rubare e si complimenta con la Polizia

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 27 novembre 2020) È stato soprannominato ‘2.0’ per la classe dimostrata. Ladopo segnalazione è intervenuta per catturarlo. Quando è stato arrestato si èto con i poliziotti per il lavoro svolto. Lui, 48 anni, alle spalle una carriera decennale nel crimine, è stato soprannominato ‘2.0’, per la classe dimostrata durante l’arresto. È L'articolo proda www.meteoweek.com.