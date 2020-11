Arriva 'Bufala Campana', 1a Guida alla scoperta delle vie della Mozzarella Dop (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov. (Labitalia) - “Ero lì nel momento in cui si faceva la Mozzarella di Bufala, con il gesto delle mani della mozzatura .... Sono stato abituato per anni a mangiare le mozzarelle caldissime, le mangiavamo anche sulla spiaggia”. I ricordi di gioventù dello scrittore Roberto Saviano, in una lunga intervista inedita, aprono il volume 'Bufala Campana - Le vie della Mozzarella Dop', la nuova Guida di Repubblica - la prima dedicata interamente a un prodotto Dop - che sarà disponibile a partire da mercoledì 2 dicembre in edicola (10,90 euro + il prezzo del quotidiano) e in libreria (13,90 euro), portali digitali compresi (Amazon, Ibs). Insieme allo scrittore di origini campane, nella sezione dedicata agli itinerari d'autore sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov. (Labitalia) - “Ero lì nel momento in cui si faceva ladi, con il gestomanimozzatura .... Sono stato abituato per anni a mangiare le mozzarelle caldissime, le mangiavamo anche sulla spiaggia”. I ricordi di gioventù dello scrittore Roberto Saviano, in una lunga intervista inedita, aprono il volume '- Le vieDop', la nuovadi Repubblica - la prima dedicata interamente a un prodotto Dop - che sarà disponibile a partire da mercoledì 2 dicembre in edicola (10,90 euro + il prezzo del quotidiano) e in libreria (13,90 euro), portali digitali compresi (Amazon, Ibs). Insieme allo scrittore di origini campane, nella sezione dedicata agli itinerari d'autore sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Bufala Lilli Gruber sbotta contro Lega e negazionisti per la bufala sulla stretta di mano con Conte Bufale.net Il Foglio svela la bufala di Maradona evasore: «il Fisco lo dichiarò sconosciuto. A Napoli»

«Alemao e Careca vinsero la causa. Diego non la fece perché l'atto non gli fu mai notificato. Lasciò Napoli e fu dichiarato sconosciuto» ...

Benedizione Urbi et Orbi del Papa domani 27 novembre, ennesima bufala

Sta circolando in queste ore, sotto forma di catena WhatsApp, una bufala sulla presunta benedizione Urbi et Orbi da parte di Papa Francesco prevista per domani 27 novembre.

«Alemao e Careca vinsero la causa. Diego non la fece perché l'atto non gli fu mai notificato. Lasciò Napoli e fu dichiarato sconosciuto» ...Sta circolando in queste ore, sotto forma di catena WhatsApp, una bufala sulla presunta benedizione Urbi et Orbi da parte di Papa Francesco prevista per domani 27 novembre.