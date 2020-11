Arisa, nuovo look per la cantante che conquista tutti (Di venerdì 27 novembre 2020) Arisa, cantante di successo, aggiunge al suo curriculum anche una nuova esperienza televisiva: ora è infatti insegnante di canto nel programma di Canale 5 Maria De Filippi Amici. Per la cantante non c’è solo la televisione, ma anche i social, tanto che ama restare in contatto con i suoi fan in particolare su Instagram, dove ultimamente ha postato una foto con un nuovo look. Arisa sostenitrice della body positive ha aggiunto inoltre al post l’hashtag “#loveyourself“, per sottolineare sempre la sua battaglia contro il body shaming. La sua lotta per il body positive La cantante in passato ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera di esser stata vittima di bullismo per il suo aspetto estetico, in particolare per il suo naso. “I compagni mi prendevano in ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 27 novembre 2020)di successo, aggiunge al suo curriculum anche una nuova esperienza televisiva: ora è infatti insegnante di canto nel programma di Canale 5 Maria De Filippi Amici. Per lanon c’è solo la televisione, ma anche i social, tanto che ama restare in contatto con i suoi fan in particolare su Instagram, dove ultimamente ha postato una foto con unsostenitrice della body positive ha aggiunto inoltre al post l’hashtag “#loveyourself“, per sottolineare sempre la sua battaglia contro il body shaming. La sua lotta per il body positive Lain passato ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera di esser stata vittima di bullismo per il suo aspetto estetico, in particolare per il suo naso. “I compagni mi prendevano in ...

Amici 20: Arisa mette in sfida Leonardo, cantante di Rudy Zerbi

