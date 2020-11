Argentina: selfie con la salma di Maradona (Di venerdì 27 novembre 2020) Le foto hanno fatto il giro del web Fanatismo: quando una passione si trasforma in una mania e trascende la razionalità. Questo è quello che è successo in Argentina, dove nemmeno in un momento di dolore c’è stato rispetto. Hanno fatto il giro del web le foto di alcuni fan che hanno pensato di fare un selfie con la salma di Diego Armando Maradona, campione scomparso a 60 anni il 25 novembre. Leggi anche: Maradona: la camera ardente al palazzo presidenziale Casa Rosada I colpevoli sono stati subito individuati: si tratta di tre dipendente della pompe funebri Pinier, ditta che ha organizzato la camera ardente per Diego all’interno della Casa Rosada. Già nella giornata di ieri, 26 novembre, ci sono stati disordini e la polizia ha dovuto scortare la famiglia e metterla al sicuro. Uno dei tre dipendenti, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 27 novembre 2020) Le foto hanno fatto il giro del web Fanatismo: quando una passione si trasforma in una mania e trascende la razionalità. Questo è quello che è successo in, dove nemmeno in un momento di dolore c’è stato rispetto. Hanno fatto il giro del web le foto di alcuni fan che hanno pensato di fare uncon ladi Diego Armando, campione scomparso a 60 anni il 25 novembre. Leggi anche:: la camera ardente al palazzo presidenziale Casa Rosada I colpevoli sono stati subito individuati: si tratta di tre dipendente della pompe funebri Pinier, ditta che ha organizzato la camera ardente per Diego all’interno della Casa Rosada. Già nella giornata di ieri, 26 novembre, ci sono stati disordini e la polizia ha dovuto scortare la famiglia e metterla al sicuro. Uno dei tre dipendenti, ...

