Arcuri ammette il flop di Immuni. L'app ha scoperto solo 500 contagiati (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov – Alla fine anche il commissario all'Emergenza Covid Domenico Arcuri ha dovuto ammetterlo: L'app Immuni è un flop totale, sotto qualsiasi punto di vista. Gli italiani bocciano Immuni A bocciare L'app di tracciamento contagi fortemente voluta dal governo a contrasto del coronavirus – e che lo stesso esecutivo prova da mesi a rilanciare in ogni modo possibile – ci avevano già pensato gli italiani: solo dieci milioni di download in 6 mesi, il 14,3% di tutta la popolazione dello Stivale. Un risultato decisamente lontano dal target prefissato affinché L'applicazione possa dirsi di una qualche utilità, e cioè il 60% degli italiani. Cioè almeno 25 milioni di utenti – considerato che i minori di 14 anni non possono utilizzarla.

