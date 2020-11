Apple già pensa al rivoluzionario processore M1X (Di venerdì 27 novembre 2020) Il nuovo processore M1 è già disponibile negli ultimi Mac, ma Apple sta già pensando al top di gamma M1X con architettura ARM Apple ha, recentemente, deciso di intraprendere una scelta storica decidendo di abbandonare i processori Intel e l’architettura x86 per i suoi nuovi Mac passando ad un design derivato da ARM. Si tratta ovviamente di una decisione che ha destato scalpore soprattutto perché uno di questi processori già esiste, è il M1 e ha debuttato sui nuovi Mac Mini, MacBook Air e MacBook Pro. Il colosso di Cupertino ha dimostrato al mondo intero come possano esserci delle modifiche radicali senza, però, dimenticare il passato permettendo comunque ad un sistema operativo come macOS Big Sur di eseguire complesse operazioni in maniera rapida e con la completa compatibilità con la piattaforma x86 senza averne ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 27 novembre 2020) Il nuovoM1 è già disponibile negli ultimi Mac, masta giàndo al top di gamma M1X con architettura ARMha, recentemente, deciso di intraprendere una scelta storica decidendo di abbandonare i processori Intel e l’architettura x86 per i suoi nuovi Mac passando ad un design derivato da ARM. Si tratta ovviamente di una decisione che ha destato scalpore soprattutto perché uno di questi processori già esiste, è il M1 e ha debuttato sui nuovi Mac Mini, MacBook Air e MacBook Pro. Il colosso di Cupertino ha dimostrato al mondo intero come possano esserci delle modifiche radicali senza, però, dimenticare il passato permettendo comunque ad un sistema operativo come macOS Big Sur di eseguire complesse operazioni in maniera rapida e con la completa compatibilità con la piattaforma x86 senza averne ...

