Appalti comunali “truccati” | perquisizioni delle Fiamme gialle tra l’Alto Casertano e la Valle Telesina

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Guardia di Finanza ha eseguito alcunepresso abitazioni e uffici di sette persone, tra professionisti e dipendenti, residenti in comuni dele della, tutti indagati per turbativa d’asta nell’ambito di un’indagine della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). In azione i finanzieri della Tenenza di Piedimonte Matese, che hanno sequestrato computer, cellulari e documenti relativi a gare d’appalto espletate da comuni del, come Alvignano, Dragoni, e del Beneventano, come Melizzano, Paupisi. L’ipotesi è che le gare, relative a svariati settori, siano state “truccate”, anche se al momento non è contestato il reato di corruzione. L'articolo proviene da ...