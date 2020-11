Apertura scuole, prosegue il dibattito: spunta l’ipotesi ‘weekend tra i banchi’ (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiOgni decisione che verrà presa sarà destinata a generare polemiche. La certezza, per il momento, è unicamente questa. Sul banco c’è il futuro delle scuole e degli studenti italiani. Il fronte è diviso, c’è chi spinge per riaprire gli istituti il prima possibile, avendo indicato anche la data del prossimo 9 dicembre, e chi invece auspica maggiore cautela, chiedendo di rinviare l’Apertura al nuovo anno, dopo le festività natalizie. Difficile dire quali delle due correnti di pensiero abbia maggiore valenza rispetto all’altra, l’importante è che ogni decisione vada ponderata e presa nel bene di tutti, anche e soprattutto degli studenti. “Le scuole vanno riaperte quando ci sono le condizioni per riaprirle. Vediamo a che punto stanno, il 9 dicembre, i contagi”, fa sapere Paola De Micheli in un’intervista a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiOgni decisione che verrà presa sarà destinata a generare polemiche. La certezza, per il momento, è unicamente questa. Sul banco c’è il futuro dellee degli studenti italiani. Il fronte è diviso, c’è chi spinge per riaprire gli istituti il prima possibile, avendo indicato anche la data del prossimo 9 dicembre, e chi invece auspica maggiore cautela, chiedendo di rinviare l’al nuovo anno, dopo le festività natalizie. Difficile dire quali delle due correnti di pensiero abbia maggiore valenza rispetto all’altra, l’importante è che ogni decisione vada ponderata e presa nel bene di tutti, anche e soprattutto degli studenti. “Levanno riaperte quando ci sono le condizioni per riaprirle. Vediamo a che punto stanno, il 9 dicembre, i contagi”, fa sapere Paola De Micheli in un’intervista a ...

