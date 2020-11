Antonio Cabrini: "Se fosse stato alla Juventus, Maradona sarebbe vivo" (Di venerdì 27 novembre 2020) Del rapporto tra Diego Maradona e la città di Napoli si è più volte parlato, specie negli ultimi giorni dopo la morte. Oltre a ricordare quanto l’uno abbia significato per l’altro, c’è però anche chi ha specificato come in quella relazione ci si è dati molto ma, forse, anche fatti del male. Tra questi rientra la voce di Antonio Cabrini, ex giocatore juventino e campione del mondo nell?82, il quale ha sottolineato come “Maradona sarebbe ancora vivo se all’epoca fosse stato della Juve e non del Napoli”. In un’intervista Cabrini ha voluto ricordare la “leggenda vivente” di Diego, “unavversario gentiluomo” che, però, ” come tanti altri fuoriclasse ha saputo dare nello stesso tempo il meglio e il peggio.” Cabrini non ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 27 novembre 2020) Del rapporto tra Diegoe la città di Napoli si è più volte parlato, specie negli ultimi giorni dopo la morte. Oltre a ricordare quanto l’uno abbia significato per l’altro, c’è però anche chi ha specificato come in quella relazione ci si è dati molto ma, forse, anche fatti del male. Tra questi rientra la voce di, ex giocatore juventino e campione del mondo nell?82, il quale ha sottolineato come “ancorase all’epocadella Juve e non del Napoli”. In un’intervistaha voluto ricordare la “leggenda vivente” di Diego, “unavversario gentiluomo” che, però, ” come tanti altri fuoriclasse ha saputo dare nello stesso tempo il meglio e il peggio.”non ...

veniovanni : @marcoazzi66 And the winner is... Antonio Cabrini. Pessimo rigorista. Allenatore inesistente. Calciatore dimenticato... - HuffPostItalia : Antonio Cabrini: 'Se fosse stato alla Juventus, Maradona sarebbe vivo' - juvesempreesolo : @repubblica Antonio Cabrini ci teneva a raggiungere Laura Pausini,in vetta alla classifica:'Stronzate del giorno' - PDUmorista : Antonio Cabrini 'Maradona sarebbe ancora vivo se all'epoca fosse stato della Juve e non del Napoli'. Di sicuro non… - dariodigida : Con il Vostro permesso caro @OCardinal17 Antonio Cabrini pigl o ncul!! -