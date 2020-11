Antonio Cabrini: “Maradona? Alla Juve sarebbe ancora vivo” (Di venerdì 27 novembre 2020) Le parole di Antonio Cabrini che stanno facendo infuriare i tifosi del Napoli: “Maradona? Alla Juve sarebbe ancora vivo”. Stanno scatenando il putiferio alcune affermazioni fatte da Antonio Cabrini dopo la morte di Diego Armando Maradona. Nel corso di un’intervista a Irpinia Tv di Avellino, infatti, il bell’Antonio ha fatto un’uscita che sta provocando molte L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 27 novembre 2020) Le parole diche stanno facendo infuriare i tifosi del Napoli:. Stanno scatenando il putiferio alcune affermazioni fatte dadopo la morte di Diego Armando Maradona. Nel corso di un’intervista a Irpinia Tv di Avellino, infatti, il bell’ha fatto un’uscita che sta provocando molte L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

OCardinal17 : RT @dariodigida: Con il Vostro permesso caro @OCardinal17 Antonio Cabrini pigl o ncul!! - veniovanni : @marcoazzi66 And the winner is... Antonio Cabrini. Pessimo rigorista. Allenatore inesistente. Calciatore dimenticato... - HuffPostItalia : Antonio Cabrini: 'Se fosse stato alla Juventus, Maradona sarebbe vivo' - juvesempreesolo : @repubblica Antonio Cabrini ci teneva a raggiungere Laura Pausini,in vetta alla classifica:'Stronzate del giorno' - PDUmorista : Antonio Cabrini 'Maradona sarebbe ancora vivo se all'epoca fosse stato della Juve e non del Napoli'. Di sicuro non… -

