Antonella Clerici sugli ascolti di È sempre mezzogiorno | ‘Dobbiamo riprendere il pubblico perso’

Il ritorno di Antonella Clerici nel daytime di Rai 1 nn è stato esattamente troppo in discesa come ci si sarebbe aspettato. La conduttrice, che aveva lasciato La prova del cuoco, passato poi a Elisa Isoardi e chiuso a giugno 2020, ha ripreso in mano le redini della situazione con un nuovo programma, È sempre mezzogiorno, che all'inizio ha dovuto comprensibilmente carburare. Antonella Clerici e gli ascolti di È sempre mezzogiorno "Non avere un format mi ha permesso di essere come sono", spiega Antonella Clerici al settimanale Nuovo, come riporta Libero.it. "All'inizio c'erano da mettere a punto delle cose. Innovare e rinnovare richiede tempo, quella del mezzogiorno è una delle fasce più ...

