Antonella Clerici raddoppia con The Voice Senior | «Basta con la tv ansiogena»

(Di venerdì 27 novembre 2020) Antonella Clerici risponde al telefono all’ultimo squillo, un attimo dopo aver sistemato lo zaino di sua figlia Maelle sul montacarichi. «Il fatto di vivere nel mio bosco in questo periodo così complicato mi aiuta tanto. Torno a casa tutte le sere e non mi fermo mai a Milano a dormire. Sono serena, contenta del mio Mezzogiorno» racconta Antonella spiegando che È sempre Mezzogiorno, il programma che conduce dal lunedì al venerdì alle 11.55 su Raiuno, era proprio lo show che sognava di fare da tanto tempo, «molto allegro, molto di compagnia, per niente pretenzioso e formattizzato, solo con le chiacchiere, le ricette e il salotto al centro». Nell’anno del suo ritorno in Rai ecco, però, spuntare un’altra casella, quella della prima serata, con un altro progetto ambiziosissimo, The Voice Senior, versione Over 60 del format trasmesso da Raidue per sei edizioni e ora pronto a sbarcare su Raiuno dal 27 novembre con protagonisti più maturi e una giuria completamente rinnovata composta da Clementino, da Al Bano e sua figlia Jasmine, da Loredana Bertè e da Gigi D’Alessio. La semifinale e la finale, previste il 18 e il 20 dicembre, saranno in diretta, mentre non è ancora certa la presenza del pubblico in studio che, nelle prime puntate, ha visto la partecipazione di trenta persone tra gli spalti: «Una roba minimale, tutti distanziati. Nella semifinale e nella finale non so se ci sarà: dipende da come andranno le cose». https://twitter.com/THEVOICE_ITALY/status/1330828443643068418