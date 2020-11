Antonella Clerici, parole dure dell’ex compagno: “Sono stato umiliato” (Di venerdì 27 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Antonella Clerici, l’ex compagno Eddy Martens le riserva parole piuttosto dure: “Sono sta messo alla berlina perchè ero povero”. Antonella Clerici, l’ex compagno Eddy Martens ha commentato piuttosto duramente la loro relazione passata e anche il nuovo fidanzato della conduttrice: parole rancorose da parte sua. La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno è stata con lui Leggi su youmovies (Di venerdì 27 novembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., l’exEddy Martens le riservapiuttostosta messo alla berlina perchè ero povero”., l’exEddy Martens ha commentato piuttosto duramente la loro relazione passata e anche il nuovo fidanzato della conduttrice:rancorose da parte sua. La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno è stata con lui

Raiofficialnews : ??#TheVoiceSenior, da venerdì #27novembre su @RaiUno e @RaiPlay, con @antoclerici. I coach: @Clementino,… - gianlu_79 : RT @Raiofficialnews: ??#TheVoiceSenior, da venerdì #27novembre su @RaiUno e @RaiPlay, con @antoclerici. I coach: @Clementino, @LoredanaBerte… - MontiFrancy82 : Il 27 novembre su Rai 1 prende il via #TheVoiceSenior, condotto da @antoclerici “Tutti i cantanti in gara hanno com… - yeppinii : antonella clerici mentre sbustava la spesa della squadra del pomodoro e del peperone: - SMSNEWSOFFICIAL : Il 27 novembre su Rai 1 prende il via #TheVoiceSenior, condotto da @antoclerici : “Tutti i cantanti in gara hanno c… -