Antonella Clerici: l'immagine toccante di Maradona che ha nel cuore (Di venerdì 27 novembre 2020) Intervenuta a La Vita in Diretta, arriva il dolce ricordo di Antonella Clerici per Diego Armando Maradona: l'immagine che si porterà nel cuore Una intensa e lunga puntata di La Vita in Diretta dedicata a Diego Armando Maradona, il Pibe De Oro che purtroppo è scomparso nelle ultime ore: tra gli ospiti, non mancano le parole di Antonella Clerici che ha avuto modo di raccontare alcuni aneddoti e ricordi molto dolci. Una notizia che ha sconvolto il mondo intero e addolorato tutti i tifosi, gli sportivi e coloro che negli anni hanno avuto modo di emozionarsi ed appassionarsi al calcio grazie alle gesta del Pibe De Oro. Il tema è comprensibilmente diventato centrale in Italia vista la risonanza mediatica, ma soprattutto le dimostrazioni ...

