Anticipazioni Vita Nuova | opera di Dante | diretta da Nicola Piovani in onda su Rai5

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 27 novembre 2020) In occasione del 750esimo anniversario dalla nascita di, nel 2015 il compositore Premio Oscarsi è dedicato alla musicata dell’La. Parliamo del capolavoro giovanile del sommo poeta, che si basa sulla narrazione dell’incontro “fatale” avvenuto trae Beatrice. In un connubio perfetto tra teatro e musica, Rai 5 manderà inil 27 Novembre alle ore 10:00 Le dichiarazioni disulla musicata A descrivere l’tempo a in un’intervista lo stesso, il quale la descriveva così ?Laè una partitura che scrivo con l’ambizione di raccontare in musica l’emozione che può dare a un uomo del terzo ...