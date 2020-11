Anticipazioni Uomini e Donne oggi pomeriggio: Antonio e Sophie litigano, volano parolacce (Di venerdì 27 novembre 2020) Le Anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 27 novembre, rivelano che Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio Sophie. La ragazza racconterà a che punto si trova con due suoi corteggiatori: Matteo e Antonio. Specie con quest’ultimo ci sarà un’accesa discussione. Sul trono over, invece, l’unico argomento che deve ancora andare in onda riguarda Maria. La dama stava conoscendo Biagio, ma i due hanno interrotto la loro conoscenza in modo anche piuttosto brusco. Ad ogni modo, nel momento in cui i presenti in studio scopriranno con chi si sta relazionando la dama, scoppierà il caos. Anticipazioni oggi: lite tra Sophie e Antonio Stando a quanto emerso da Il Vicolo della news, le ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 27 novembre 2020) Ledella puntata didi, venerdì 27 novembre, rivelano che Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio. La ragazza racconterà a che punto si trova con due suoi corteggiatori: Matteo e. Specie con quest’ultimo ci sarà un’accesa discussione. Sul trono over, invece, l’unico argomento che deve ancora andare in onda riguarda Maria. La dama stava conoscendo Biagio, ma i due hanno interrotto la loro conoscenza in modo anche piuttosto brusco. Ad ogni modo, nel momento in cui i presenti in studio scopriranno con chi si sta relazionando la dama, scoppierà il caos.: lite traStando a quanto emerso da Il Vicolo della news, le ...

