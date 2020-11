Anticipazioni Una Vita 29 novembre – 6 dicembre: indagini reciproche tra Mauro e Genoveva (Di venerdì 27 novembre 2020) Anticipazioni Una Vita 29 novembre – 6 dicembre: ecco cosa vedremo. Continueranno le ricerche di Marcia. Inoltre Emilio partirà per Santander con la complicità di José, per smascherare Ledesma e salvare Felicia. Anticipazioni Una Vita 29 novembre – 6 dicembre: Mauro sospetta di Ursula e Genoveva per la scomparsa di Marcia Mauro, grazie alle sue indagini, che lo portano persino a contattare un mafioso, è sempre più sicuro che Ursula c’entri con la sparizione di Marcia. Ne parla a Felipe e scopre che la fidanzata dell’amico potrebbe essere stata segregata in un magazzino illegale, situato in una zona di periferia. Si reca a controllare, ma Marcia non si trova lì. Nel frattempo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 27 novembre 2020)Una29– 6: ecco cosa vedremo. Continueranno le ricerche di Marcia. Inoltre Emilio partirà per Santander con la complicità di José, per smascherare Ledesma e salvare Felicia.Una29– 6sospetta di Ursula eper la scomparsa di Marcia, grazie alle sue, che lo portano persino a contattare un mafioso, è sempre più sicuro che Ursula c’entri con la sparizione di Marcia. Ne parla a Felipe e scopre che la fidanzata dell’amico potrebbe essere stata segregata in un magazzino illegale, situato in una zona di periferia. Si reca a controllare, ma Marcia non si trova lì. Nel frattempo ...

