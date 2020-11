Anticipazioni Il Segreto sabato 5 dicembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di venerdì 27 novembre 2020)– Le paure di Isabel: per quanto sia vera la condizione in cui verte Raimundo, Isabel crede che Francisca abbia usato la storia di suo marito per allontanarsi da lei. Ora lontana dalla sua casa, potrà tranquillamente tramare e mettere in pratica i suoi sotterfugi. L'articolo News Programmi Tv.