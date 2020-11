Anticipazioni Il Segreto giovedì 3 dicembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di venerdì 27 novembre 2020)– Il ritorno di Begoña: quando Begoña si presenta a Puente Viejo tutti restano molto sorpresi per la rapidità della sua guarigione. Al punto che sia Manuela che Ignacio iniziano a pensare che ci sia qualcosa sotto. Il suo comportamento non lascia intendere nulla di buono ed è per questo che Isabel vorrebbe impedire a suo figlio di sposare quella ragazza, perchè secondo lei è pazza come sua madre. L'articolo News Programmi Tv.