MartinAldoCari1 : Andrea Bocelli - Hallelujah - Ninexmp : Andrea Bocelli - Hallelujah - palermomaniait : Andrea Bocelli nella top 10 dei dischi più venduti negli Usa - - modiamo : Andrea Bocelli, decima volta nella top 10 Usa - Musica - ANSA - 5GRules : Andrea Bocelli - Hallelujah -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Bocelli

Agenzia ANSA

Andrea Bocelli per decima volta nella top 10 Usa. Il 12 dicembre concerto Natale in streaming. Il tenore ha ottenuto la sua prima top 10 americana nel 1999 con Sogno (n.4), e ha ...Andrea Bocelli top 10 classifica americana. Traguardo straordinario per il tenore italiano celebrato anche da Billboard america.