Ancora poche ore e l’Italia sara’ quasi tutta gialla… Berlusconi dirige il centrodestra con Letta e Giorgetti

ROMA – Manca poco, si stanno studiando gli ultimi dati, ma e' assai probabile che l'Italia a stragrande maggioranza diventera' zona gialla. Gia' alcuni presidenti di Regione, da quello della Lombardia a quello della Toscana, hanno annunciato l'addio alla zona rossa e si stanno attrezzando per riaprire le attivita' commerciali. Sullo sfondo da risolvere, in vista del Natale, si sta cercando un accordo con il Vaticano per quanto riguarda la celebrazione della messa, che necessariamente dovra' essere anticipata visto che rimarra' il coprifuoco alle 22.

Pochi medici, che chiamano i familiari dei pazienti per pochi ... Cose inspiegabili, come il fatto che la signora Maria non sia stata sottoposta ancora a tampone dall’Asrem, che al figlio il test sia ...

