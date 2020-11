Ancelotti ricorda Maradona | «Lo picchiavo sempre ma lui…» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 27 novembre 2020) Carlohato Diego ArmandoCarlo, allenatore dell’Everton, ha parlato in conferenza stampando Diego Armando. «Ho un grande ricordo di, eravamo rivali in campo ma poi siamo diventati molto amici. Avevamo un grande rapporto, era una persona davvero brava e umile. Era semplicemente il migliore, il più forte contro cui abbia giocato. Fermarlo era quasi impossibile, aveva una qualità incredibile. Provavo a fermarlo usando anche le maniere forti e lui non si lamentava». Leggi su Calcionews24.com