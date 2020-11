Ancelotti: «Non puoi spiegare Maradona col gol di mano, vinse quel Mondiale da solo» (Di venerdì 27 novembre 2020) Nella conferenza stampa alla vigilia di Everton-Leeds, Carlo Ancelotti ha ricevuto numerose domande su Diego Armando Maradona. «Ho un ottimo ricordo di Maradona – ha detto – è stato mio rivale negli anni Ottanta. Poi ho avuto un ottimo rapporto con lui, siamo diventati amici. È una grande perdita per il calcio. Ho il ricordo di un calciatore fantastico che ha aiutato il calcio italiano e ha dato un apporto incredibile al calcio in generale. È stato il giocatore più forte che abbia mai affrontato. Aveva qualità incredibili. Era molto difficile fermarlo. Con lui il Napoli divenne il nostro principale avversario in Italia. «Non si è mai lamentato sul campo, anche quando provavi a fermarlo con le maniere duro. Poi, dopo aver lasciato il calcio, ci siamo incontrati ad alcuni eventi ed era piacevole stare con lui». «Maradona ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 27 novembre 2020) Nella conferenza stampa alla vigilia di Everton-Leeds, Carloha ricevuto numerose domande su Diego Armando. «Ho un ottimo ricordo di– ha detto – è stato mio rivale negli anni Ottanta. Poi ho avuto un ottimo rapporto con lui, siamo diventati amici. È una grande perdita per il calcio. Ho il ricordo di un calciatore fantastico che ha aiutato il calcio italiano e ha dato un apporto incredibile al calcio in generale. È stato il giocatore più forte che abbia mai affrontato. Aveva qualità incredibili. Era molto difficile fermarlo. Con lui il Napoli divenne il nostro principale avversario in Italia. «Non si è mai lamentato sul campo, anche quando provavi a fermarlo con le maniere duro. Poi, dopo aver lasciato il calcio, ci siamo incontrati ad alcuni eventi ed era piacevole stare con lui». «...

